Denuncian que buscan convertir a Fujimori en el "Leopoldo López de Perú"

El magistrado Javier Villa Stein defendió un fallo que anuló esta semana una condena a 8 años de prisión dictada contra el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y aseguró que los opositores al exgobernante quieren convertirlo "en el Leopoldo López del Perú."



"Aquí no hay impunidad. Hay 19 personas condenadas por estos hechos. Lo que pasa es que algunos solo buscan la persecución, convertir a Fujimori en el Leopoldo López del Perú", señaló Villa Stein en una entrevista publicada hoy por el diario Correo en la que aludió al encarcelado líder opositor venezolano.



La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que preside Villa Stein, admitió este semana el recurso de nulidad presentado por el abogado de Fujimori, William Castillo, contra la sentencia emitida en enero de 2015 por la Corte Superior de Lima.



Fujimori había sido condenado por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y también debía pagar 3 millones de soles (unos 900.000 dólares) por la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas, conocidos como "diarios chicha", durante su Gobierno Al respecto, Villa Stein defendió ante Correo la legalidad del nuevo fallo y dijo que "hay mucho desconocimiento" en los que critican la decisión judicial.



"Ese expediente nació muerto. Cuando la jueza (Antonia) Saquicuray, el abril de 2009, archivó (el caso) y dijo que no había mérito para enjuiciar, muchos armaron una pataleta, y el resultado es este. Después de años la Corte Suprema termina dándole la razón a la juez", señaló.



El magistrado aseguró al diario que a Fujimori no se le puede imputar el delito de peculado porque el Código Penal peruano "establece la proscripción de la responsabilidad penal objetiva." "Es decir, no se puede echar la culpa al de arriba de lo que hace el de abajo. El error no es fuente de derecho", acotó.



Villa Stein dijo a Correo, además, que la sentencia de la sala que preside "sí, es (un) precedente", ya que a partir de ella "los altos funcionarios no podrían tener responsabilidad".



"Si no están de acuerdo con eso, si no les gusta el fallo, deróguenlo. Deroguen la ley... que hagan una marcha al Congreso para derogar ese artículo", afirmó.



El juez señaló que si esto último sucede "lo lógico que podría suceder es que renuncien todos los que tienen un alto cargo en el Estado, empezando por el señor (Pedro Pablo) Kuczynski, porque le van a echar la culpa de todo lo que haga el de abajo ¿se atreverán a hacerlo?", concluyó.



La sentencia del año pasado había determinado que Fujimori fue responsable de haber dispuesto la ejecución y la financiación, con unos 122 millones de soles (36,9 millones de dólares) de fondos de las fuerzas armadas, de los ataques de los "diarios chicha", controlados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), contra opositores a su campaña para la segunda reelección en el 2000.



El exmandatario, de 78 años, cumple desde 2009 otra sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que ha sido ratificada por diferentes instancias, incluida la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.



Fujimori ha pedido por segunda vez un indulto humanitario, que el expresidente Ollanta Humala ya rechazó en 2013, y actualmente está siendo evaluado por el Ministerio de Justicia, aunque el presidente Kucyznski ha adelantado que está en contra de esa solicitud.