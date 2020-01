Firmas hoteleras y gastronómicas de La Paz claman por agua

La situación es insostenible para los restaurantes y hoteles de la zona sur de La Paz debido a la escasez de agua. Los negocios se declararon en emergencia y exigen al Gobierno que se les envíe el recurso mediante camiones cisterna. El Ejecutivo anunció que colaborará a estos sectores afectados.El representante de la Cámara Hotelera Boliviana, Jorge Fernández, informó de que existen problemas con los huéspedes que llegan a los hoteles por la escasez de agua en la zona sur de la sede de Gobierno.“Se hizo una atención muy compleja a nuestros huéspedes y ahora viene un evento importante, que es el Dakar. Muchos hoteles ya tienen reservas completas, pero debemos garantizar el agua. Pedimos al Gobierno que suministre agua en camiones cisterna a los hoteles y restaurantes”, dijo Fernández.Al respecto, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, que es vocero del Gabinete del Agua, consideró que es necesario atender la demanda del sector hotelero y gastronómico.“Veremos qué podemos hacer, en eso se verá cómo podemos garantizar agua a hoteles y restaurantes, seguro que lo trabajaremos”, afirmó Aguilar.El restaurante Gustu, catalogado como el mejor de Bolivia y uno de los mejores de la región, decidió paralizar la atención a sus clientes. El centro gastronómico abre sus puertas solo en las noches y ya no en la hora del almuerzo.“Estamos invirtiendo mucho en agua embotellada, incluso hasta para lavar los platos, lo que es un alto costo y no es sostenible. Por eso decidimos cerrar en los almuerzos y solo abrir el restaurante para las cenas”, informó Michelangelo Cestari, gerente general de Gustu, ubicado en esta gestión en el puesto 12 del ranking de mejores restaurantes de América Latina.También, Jorge Medina, gerente del restaurante Margarita, otro de los mejores de La Paz, comentó que en este centro gastronómico se utiliza agua embotellada para todos los servicios que se brinda, incluido el higiénico.Sobre la escasez del agua, la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, informó que las aguas de las lluvias no será suficiente para paliar la crisis por el líquido.La esperanza de que el problema se resuelva viene con las lluvias. Un intenso aguacero, en algunas zonas con granizos, se registró anoche en la sede de Gobierno. Paradójicamente, mientras en ciertos lugares se sufre por el desabastecimiento del servicio, ayer esta lluvia disparó la alerta del municipio. Algunos sumideros se encontraban tapados y hubo calles que llegaron a anegarse.