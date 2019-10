Afirman que Achacollo goza de protección y por eso evade a un juez

Los legisladores de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, protestaron este lunes porque la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, evade a la justicia al no presentarse a declarar pese a la convocatoria que le hiciera el juez de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.



ANF divulgó este lunes que en mayo pasado el juez requirió que la exautoridad y expresidenta del directorio del Fondo Indígena se presente ante la autoridad jurisdiccional, en el marco del proceso de investigación seguido por el Ministerio Público contra Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en grado de apelación.



El diputado Santamaría, además de observar que Achacollo no se ha presentado ante la autoridad jurisdiccional, calificó como llamativo que sea un juez y no un fiscal que tiene la dirección funcional de la investigación quien le haya citado.



"¿En qué calidad y condición fue convocada la exministra Achacollo? Más de dos meses y ella no ha comparecido ante el juez. Es evidente que hay un manto de protección", afirmó el legislador de la oposición. Para quien desde que se reveló el caso, la exministra ha sido protegida en diferentes niveles del Gobierno.



Pero no solo la protección es del Gobierno, sostiene el diputado Rafael Quispe, sino por fiscales y jueces "que están al servicio del Ejecutivo", advierte el legislador, quien dijo que no tenía conocimiento del caso hasta que ANF publicó la información.



Quispe dijo que la justicia es flexible con Achacollo porque tiene algún tipo de privilegio. Recordó que en su caso, cuando fue convocado por un fiscal y no asistió fue declarado rebelde e incluso se dispuso un mandamiento de aprehensión. "Pero Achacollo no hace caso y no hay ninguna acción que la obligue", reclamó.



En el acta judicial el vocal de la Sala Penal Segunda, José Romero Soliz, señala: "del informe de Secretaría de cámara se desprende que las partes han sido legalmente notificadas (entre ellos) Nemesia Achacollo Tola a fojas 211, Max Fernando Copa Rojas, fiscal de materia asignado al caso a fojas 212 (entre otros)".



El documento no especifica en qué calidad fue convocada Achacollo, solo se conoce que fue para una audiencia de apelación interpuesta por el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien tampoco se hizo presente en el juzgado de Oruro porque presuntamente se encontraba declarando por otro caso del Fondo Indígena en otro distrito judicial.



La pasada semana, Achacollo dijo a este medio de comunicación que hasta la fecha la Fiscalía no la convocó para que declare por las irregularidades en el Fondo Indígena, alegó que no manejó directamente los recursos económicos del Fondo.



La exministra, en su calidad de ministra de Desarrollo Rural, ejerció las funciones de presidenta del directorio que era la instancia de decisión para la aprobación de proyectos, también recibía los informes y tenía la posibilidad de reconducir las políticas institucionales.