Privados ven cautela al hablar de doble aguinaldo

A raíz de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce, a un medio paceño, en las que la autoridad hace notar que el pago del segundo aguinaldo aún no está garantizado y que las chances de cumplir con la norma son de un 50%. El empresariado también mostró cautela.



Arce indicó que para tener plena certeza hace falta conocer los resultados económicos que demuestren cuál ha sido el comportamiento de la economía y si creció al menos en un 5% para cumplir con el beneficio.



Al respecto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló que es prioritario que el Gobierno tome en cuenta el análisis sectorial antes de definir el pago del segundo aguinaldo.



Por su parte, Jorge Cwirko, presidente del parque industrial de Santa Cruz, explicó que la situación económica del país no es de la mejor. Precisó que los distintos sectores pasan por un momento de incertidumbre y de menor producción, por lo que no se puede anunciar de manera alegre el pago del segundo aguinaldo.



En la entrevista citada, Arce adelantó que habrá un incremento del presupuesto en 2017, pues para poder cumplir con sus objetivos la inversión pública será mayor y eso estimulará al Gobierno para concretar el plan estratégico hasta 2020,



Para Cwirko una mayor inversión pública permitirá dinamizar al mercado interno y será de gran ayuda para que la economía del país no entre en crisis.



En cuanto al pago del segundo aguinaldo, Cwirko remarcó que si el Gobierno así lo determina, ellos cumplirán con la norma como lo vienen haciendo desde 2013.