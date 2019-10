Un tercer Bush se lanza a buscar la Casa Blanca

Jeb Bush pondrá fin al suspenso y lanzará finalmente su campaña para las primarias republicanas, con la mirada puesta en las presidenciales de 2016, siguiendo los pasos de su hermano y de su padre.



El exgobernador de Florida de 62 años convocó a sus seguidores a las 19:00 hora local de este lunes (15:00 hora boliviana) en el campus del Miami-Dade College, en la ciudad donde vive, para hacer su anuncio oficial.



"Esta transición hacia una candidatura me permitirá ser más directo para exponer las competencias de liderazgo que son necesarias para que el próximo presidente arregle varias cosas", dijo Bush en una entrevista difundida el domingo en CNN.



"Como candidato", señaló, "haré propuestas más específicas".



Bush, casado con una mexicana y con facilidad para dirigirse al público en español, comenzó su carrera política en Florida como gobernador de 1999 a 2007, una experiencia que a su juicio lo distingue de sus familiares y puede convencer a los estadounidenses de sus méritos propios.



Desde hace seis meses Jeb Bush se limitaba a decir que estudiaba la posibilidad de una candidatura, pero todo el mundo la daba por descontado: no paró de recaudar fondos y de visitar los estados estratégicos de las primarias de 2016.



Ya divulgó su logo de campaña, un "Jeb!" que omite el apellido de su familia.



Para el lunes "espero que el mensaje sea de esperanza y optimismo, sin mirar demasiado hacia el pasado", dijo el viernes Bush a los periodistas que lo acompañaron durante una gira europea la semana pasada.



Jeb repite a menudo que su admiración es incondicional por su hermano, George W. (2001-2009) y su padre, el primer presidente Bush (1989-1993), aunque insiste: "Yo soy yo".



Sus lazos familiares le han hecho trastabillar, por ejemplo sobre la invasión de Irak. Tras haber defendido la decisión de su hermano, posteriormente retrocedió y dijo que si él hubiera sido presidente no hubiera ordenado el ataque.

