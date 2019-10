Diego Massi Napoli: “Wálter Chávez aporta a todo, te analiza cualquier asunto”

¿Cómo es el trabajo que hace Gramma para Doria Medina y desde hace cuánto tiempo?

Gramma Publicidad cumplirá 23 años, nuestra especialidad es dar asesoramiento a marcas y personas, que también son políticos. En el caso de Samuel Doria Medina, Gramma trabaja con él desde hace 18 años en el ámbito corporativo y político de Samuel.



¿Cómo y cuándo llega Wálter Chávez a Gramma?

Cuando Wálter deja de asesorar o trabajar con el Gobierno, decidimos hacer un emprendimiento nuevo; dirige en Gramma una unidad especializada en consultoría corporativa y también vinculada al tema político. Llegó en noviembre del año pasado y trabaja como consultor externo.



¿Trabaja en la campaña por el No Wálter Chávez?

No necesariamente. En este último contrato tenemos una vinculación con Unidad Nacional (UN) que tiene que ver con lectura de grupos focales, análisis de encuestas, asesoramiento de imagen y comunicación. Entonces, no hay una organización que haga campaña por el No oficialmente, todas las acciones que se hagan por el No están dentro de nuestro margen de acción, pero no hay una estructura de campaña como cuando hay una elección.



¿Qué aportes puede dar Chávez a la agencia, y por lo tanto a Doria Medina?

Wálter no solo es importante ante esta coyuntura, sino también como valor de empresa. Él aporta a todo, te analiza cualquier asunto y te dará una directriz muy clara.



¿Fue Wálter el artífice de generar el movimiento ciudadano a favor del No?

La gente cree y quiere que esta sea una campaña ciudadana, que sea una campaña política puede generar un mal resultado, y sí, Walter Chávez está detrás asesorando esta idea de la campaña ciudadana.

Doria Medina dijo que otras personas que estaban vinculadas al MAS también trabajan con él, ¿en Gramma hay otro disidente oficialista?

No, el único que llegó es Wálter. Nuestra gente trabaja con nosotros desde hace 20 años