La COB tratará solo con Evo los decretos no aprobados

3/05/2015



Dos días después de que el presidente Evo Morales promulgara cuatro decretos durante el Día del Trabajo, entre ellos el que fija un incremento salarial del 8,5% a la masa salarial y del 15% al salario mínimo nacional, la Central Obrera Boliviana anunció que los proyectos de decretos pendientes -reconocimiento de derechos adquiridos distribuidos en bonos observados por la Contraloría y la acumulación de vacaciones- solo serán tratados con el jefe de Estado.



La información fue revelada por el secretario de Organización de la COB, Nicanor Baltasar, quien refirió que la decisión fue asumida después de no haber conseguido ningún acuerdo con el Ministerio de Trabajo sobre estos dos puntos. Cabe recordar que por la falta de consenso la dirigencia cobista no participó en los actos programados por el Gobierno con motivo del 1 de mayo.



Según Baltasar, a raíz del fracaso en la negociación con el titular del Ministerio del Trabajo, la COB solo se reunirá con el presidente Morales para tomar una definición respecto a los dos proyectos de decretos pendientes. Deduciendo que es pérdida de tiempo la negociación, el dirigente cobista aplazó al responsable de este ministerio.



Empero, Baltasar negó un desmarque de la COB del Gobierno por este asunto. “No participamos de los actos oficiales para que no se nos acuse de sometimiento”, puntualizó.



Los trabajadores pretenden que se reconozcan los bonos que los diferentes sectores han conquistado y que son observados por la Contraloría.



El otro proyecto no consensuado tiene que ver con la normativa que establece que los derechos, en caso de vacaciones, no prescriben y que obligará al empleados a dar vacaciones cada año para que no se acumulen.



Desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el secretario ejecutivo Miguel Pérez, dijo que los obreros están molestos con el Gobierno porque no promulgaron sus demandas y por ello analizarán las medidas que asumirán al respecto y que exigirán una llamada de atención para el ministro de Economía, Luis Arce, por incumplir los acuerdos que fueron el resultado de una mesa de trabajo.



Alcances de las normativas El presidente Evo Morales promulgó con motivo del Día del Trabajo un paquete de cuatro decretos laborales destacando el incremento salarial para 2015 que fija un 8,5% a la masa salarial y 15% al salario mínimo.



Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia y de las COD de Oruro, Beni y Santa Cruz, se declararon satisfechos con los decretos promulgados el viernes.



El sector privado aguarda la reglamentación al decreto salarial. Empero, empresarios e industriales advierten que las políticas salariales fijadas por el Gobierno impactan en los flujos de cajas y en los costos laborales de las empresas