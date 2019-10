Supremo de Venezuela suspende la elección de 3 diputados opositores

La Justicia venezolana suspendió temporalmente este miércoles la proclamación de tres diputados opositores electos el 6 de diciembre en el estado de Amazonas, lo que deja por ahora a la oposición sin la super mayoría calificada al quedar impedidos de asumir funciones el 5 de enero.



Al declarar "procedente" un amparo cautelar en Amazonas (sur), la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación" de los candidatos electos en ese estado, según la sentencia publicada en la web del máximo tribunal.



El fallo deja provisionalmente a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sin la poderosa mayoría de dos tercios (112 de 167 escaños) que ganó en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, pero queda con la mayoría calificada de tres quintas partes.



El amparo cautelar en Amazonas forma parte de siete recursos de impugnación presentados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra nueve diputados de la MUD, los cuales fueron admitidos este miércoles para ser evaluados y decidir si anula o no esas elecciones, de acuerdo con la sentencia de la Sala Electoral.



Uno de esos recursos impugnó toda la votación en Amazonas, por lo que afectó no sólo a tres candidatos opositores sino también a uno oficialista que resultó electo en esa zona. El resto de impugnaciones afecta a diputados electos en circuitos de los estados de Aragua y Yaracuy (norte).



Pero el TSJ declaró "improcedente" en esos circuitos electorales la medida cautelar, por lo que los legisladores podrán ser juramentados el martes cuando se instale el nuevo Parlamento, que por primera vez en casi 17 años de gobierno chavista estará controlado por la oposición.



De aceptarse el fondo de los recursos de impugnación -para lo cual no hay un plazo definido-, deben repetirse los comicios en las zonas donde la elección fue cuestionada.



La publicación de las sentencias se dio poco después de que la oposición recusó a los magistrados encargados de decidir las impugnaciones argumentando que carecen de "imparcialidad" por considerarlos alineados con el oficialismo. El TSJ no emitió aún criterio sobre la recusación.