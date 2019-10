Cámaras no grabaron qué le pasó a Andrea Aramayo

Las cámara de seguridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) no registraron lo que sucedió con Andrea Aramayo, quien perdió la vida hace dos semanas, presuntamente luego de ser arrollada por el vehículo de su expareja.



"La Alcaldía no ha remitido ningún informe ni grabación de ese hecho. Se está pidiendo la explicación a la Dirección de Seguridad Ciudadana; queremos saber por qué esas cámaras justo estaban en mantenimiento", señaló el el jurista William Sánchez, representante de la mamá de la víctima y parte acusatoria.



En la víspera el secretario Municipal de Seguridad Ciudadana de La Paz, José Luis Ramallo, señaló que la responsabilidad del funcionamiento de las cámaras instaladas en la ciudad, recae sobre la Policía y que ellos solo se encargan del mantenimiento.



Son cuatro cámaras de vigilancia distribuidas alrededor de esa zona de la ciudad de La Paz. Los peritos esperaban que las imágenes esclarecieran lo ocurrido, pero por la ubicación de las mismas hace que no se vea lo que sucedió.



La cámara del centro nocturno solo enfoca a su puerta y no así a la calle, la otra es la del municipio, que se encontraba en reparación; otra le pertenece a una entidad bancaria, pero por su colocación tampoco da a la calle y, finalmente, otra de otro negocio, que se presume no estaba en funcionamiento.



En el transcurso de esta semana se entregarán los resultados de las pericias, aunque se anticipó que el motorizado no tiene huellas dactilares de Andrea, mientras que se halló sangre, pelos del interior del auto y en la llanta izquierda, aún sin identificar su pertenencia.