El MAS prevé millonaria suma para repostulación

Aproximadamente cuatro millones de bolivianos destinará el Movimiento Al Socialismo (MAS) para la campaña por la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Los asambleístas, ministros, gobernadores y alcaldes aportarán la suma.



La responsable del manejo económico del oficialismo y senadora, Nélida Sifuentes, señaló que tendrá que ser una campaña fuerte y esforzada, debido a que cayó mal al interior del "proceso de cambio" la derrota en el referéndum autonómico.



"No creo que pase de los cuatro millones de bolivianos para el tema de la campaña y eso tenemos que ver como recolectamos los recursos económicos (...) Tendrán que aportar los ministros, gobernadores, los alcaldes, concejales, asambleístas y todos, como es una estructura grande, consideramos que hasta en los municipios", explicó.



Señaló que "sería mejor que todos los funcionarios públicos realicen" un aporte extra y admitió que las organizaciones sociales no cuentan con recursos económicos para llevar adelante la campaña de cara al referéndum para modificar la constitución.



"Probablemente podamos hacer algunos aportes extras, fuera de los 550 bolivianos que aportan los (legisladores) titulares y 200 los suplentes, aparte de eso es probable que se hagan aportes extra. El reglamento del MAS establece que un cinco por ciento aporten todos los funcionarios públicos", aseveró la asambleísta.



Dijo que será una campaña "dura y fuerte", tras la "derrota" que sufrieron durante el referéndum autonómico, por lo que instó a la militancia del MAS a hacer "algunos esfuerzos económicos y personales". Se analiza si será el doble de lo que actualmente aportan.



Sostuvo que en este momento existe cerca de un millón de bolivianos que existe como ahorro, producto del cobro de las credenciales para los militantes y anticipó que existirá "un apoyo contundente" junto con la participación del presidente Evo Morales en todos los actos.



El MAS prevé para el 21 de febrero de 2016 la consulta sobre el cambio al artículo 168 de la Constitución política del Estado (CPE), para garantizar dos reelecciones de forma continua para Evo Morales y García Linera.