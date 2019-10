Facebook está haciendo más fácil olvidar a tu ex

Los ex siempre van a existir porque las relaciones inician y terminan en algún momento. Así es la vida. Hoy estás feliz con alguien y ... mañana ¿quién sabe lo que puede pasar?. Hay ex de famosas estrellas del cine que en su momento les hubiera gustado la nueva opción que Facebook ofrece con respecto a este tema.



Para hacer un poquito de historia sobre ex parejas de famosos, hacé memoria que Antonio Banderas fue el ex de Melanie Griffith, Ashton Kutcher de Demi Moore, Jennifer Aniston de Brad Pitt; y sin ir más lejos, Gabriela Zapata es actualmente la ex del presidente Evo Morales, el presentador de TV Asbel Valenzuela es el ex de su colega Melisa Ibarra, al igual que Grisell Quiroga es la ex de "Ronico" Cuéllar, Laura La Faye es la ex de Carlos Marquina, Tatiana Valdez es la ex de Marco Antelo y Roberto Zicarelli es el ex de Anabel Angus. ¿Ellos los habrán eliminado de su lista de amigos de Facebook?



Pues resulta que esta red social muy apreciada en nuestro medio ha hecho las separaciones mucho más complicadas de lo que necesitan ser. En primer lugar, tenés que pasar por la ruptura, cambiar tu estado sentimental y seguir viendo su nombre y sus fotos por todos lados, si es que estás tratando de mantenerte en contacto con él y no eliminarlo directamente de la lista de tus amigos de Facebook. Pero después de años de incómoda agonía, la red del pulgar arriba ha decidido hacer algo al respecto.



Según la revista argentina Cosmo la red social está probando una nueva herramienta para evitar que tu ex parezca en tu pantalla de inicio. Actualmente, la función solo está disponible para los usuarios de los Estados Unidos, pero pronto se extenderá si el feedback de los usuarios es positivo. Todo lo que hace la herramienta podrías hacerlo manualmente editando las preferencias de tu cuenta, pero con ella el proceso es más sencillo y menos doloroso.



Así funciona: una vez que terminaste la relación, lo primero que tenés que hacer es cambiar tu estado sentimental. Después, tendrás una opción para elegir qué tan seguido querés ver su cara en internet. De esta forma, podés editar tu cuenta para verlo menos sin tener que eliminarlo de Facebook. Esto quiere decir que sus post van a dejar de aparecer en tu inicio, y cuando intentés etiquetar a amigos en tus fotos, videos o en tu status, su nombre no aparecerá como sugerencia.



Todas estas modificaciones pueden tener un ida y vuelta sin que tu ex lo sepa. Podés hacer que él no vea tus post si no está etiquetado en ellos o compartidos por un amigo mutuo.De esta forma su cara ya no seguirá apareciendo cada vez que entrés a tu cuenta de Facebook.



¡Ojalá pronto podamos disfrutarla en Bolivia!