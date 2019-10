Temas más escuchados en Spotify por bolivianos

Los usuarios bolivianos de Spotify no se cansaron de escuchar "Bailando" de Enrique Iglesias, "Happy" de Pharrel Williams y "Summer" de Calvin Harris, entre otras canciones.



El listado que incluye 100 canciones fue realizado por el servicio de música digital que da acceso a millones de canciones y lleva el nombre de "Top 100 tracks of 2014 – Bolivia". Conoce diez de ellas y despide el año cantando.



1.tBailando – Versión en Español Enrique Iglesias

2.tHappy - Pharrel Williams

3.tSummer – Calvin Harris

4.tRude Magic

5.tTimber – Pitbull Kesha

6.tCountings Stars – OneRepublic

7.tRather Be (feat Jess Glynne) Clean Bandit Jess

8.tProblem Ariana Grande Iggy

9.tDark House Katy Perry Juicy

10.tAll of Me John Legend



Mientras que a nivel mundial el ranking "Year in Music 2014" destaca a Ed Sheeran, Eminem, Coldplay, Calvin Harris y Katy Perry como los más escuchados.