Exdiputado del MAS culpa a Achacollo de su inhabilitación

El exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, responsabilizó a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, de su inhabilitación como candidato a la Alcaldía de Montero y anunció que iniciará movilizaciones con organizaciones sociales para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avale su postulación.



“Yo no sé de dónde sale tanto poder de la señora Nemesia porque como diputado yo fui fiel a mi partido, pero cuando quieres avanzar en tu carrera política te detiene una cúpula y esa cúpula es Achacollo”, dijo Tupa.



El exdiputado fue inhabilitado en cumplimiento de la circular del Tribunal Supremo Electoral que impide la postulación de senadores y diputados que estuvieron en la gestión 2010-2015 a los cargos de concejal o alcalde.



Tupa se dirigió hasta la sede del Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz para protestar junto a varios de sus simpatizantes.



Delgado protesta en Cochabamba



Un caso similar se vive en Cochabamba, donde también la exdiputada del MAS, Rebeca Delgado inició protestas en las puertas del Tribunal Departamental Electoral para exigir que no se la inhabilite por las mismas razones que a Tupa.



“Tenemos que intensificar nuestra movilización y no vamos a claudicar”, dijo Delgado ante decenas de personas que la acompañan en la vigilia ante el TDE. Delgado postula a la Alcaldía de Cochabamba con la alianza UNICO.



Otra protesta en Tarija



Hay una tercera protesta que tiene que ver con otro exdiputado masista, aunque no por las mismas razones que Tupa y Delgado. Se trata del dirigente campesino y exdiputado Luis Alfaro, que dejó al MAS para postular a la Gobernación de Tarija con otra agrupación.



Su candidatura fue inhabilitada cuando su agrupación Bien Común (Bico) no fue autorizada a participar en las elecciones subnacionales. Al intentar candidatear con otro partido fue vetado por la Corte debido a la circular 091/2015, que prohíbe que personas cuyos partidos se hayan inhabilitado puedan volver a postularse por otra organización.



Alfaro presentó un amparo constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia le dio la razón. Para que se aplique la sentencia, militantes de Bico instalaron un piquete de huelga de hambre en inmediaciones del TDE de Tarija.