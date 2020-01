Ministra y Doria Medina en duro cruce en Twitter

"Ladrón usted", escribió en Twitter la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, calificando al jefe de Unidad Nacional (UN) y empresario, Samuel Doria Medina, a quien se acusa de sacar fuera del país 300 millones de dólares que recibió en 2014 por la venta de sus acciones en Soboce.



"Ministra Valdivia el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Por qué no se informa antes de hablar", posteó antes el opositor, haciendo referencia a las declaraciones de la autoridad, que en la víspera dijo que el empresario eludió el pago de impuestos



Ayer, la titular anticorrupción dijo que "Doria Medina ha vendido sus acciones en aproximadamente 300 millones de dólares y para eludir el pago de impuestos en nuestro país, lo que ha hecho es transar en la Bolsa Boliviana de Valores, y esos dineros los ha sacado afuera para eludir el control de sus operaciones".



Valdivia subió la tensión señalando que "yo no le permito que me falte al respecto, yo no miento y me ratifico en lo que dije", respecto a su denuncia, ante lo que Samuel no respondió con ninguna otra publicación en esa red social.



En diciembre de 2014 Doria Medina anunció la venta del 51,35 por ciento de su paquete accionario en Soboce al Consorcio Cementero del Sur por 300 millones de dólares, trámite que se realizó mediante la Bolsa Boliviana de Valores.



@SDoriaMedina LADRON usted! Vendio sus acciones en Bolsa en $us300millones y el dinero lo saco al exterior para no pagar impuestos. LADRON!— Lenny Valdivia (@Lennyvaldivia) 6 de abril de 2016 n