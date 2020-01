MAS monopoliza las preguntas en la fase de las entrevistas

La preselección de candidatos a magistrados al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental ingresó ayer en su última etapa, con el añadido de que el MAS es el que define todo, es decir, las preguntas, la modalidad, la duración de las respuestas y el orden de convocatoria de los aspirantes.

La fase de entrevistas más parece un examen oral, porque los candidatos eligen tres tipos de preguntas, que fueron elaboradas por el MAS porque los opositores nunca participaron en la definición del banco de preguntas. “Todo esto se trabajó dentro de la comisión mixta”, dijo el presidente de esta instancia, Milton Barón y cuando la prensa insistió si los opositores participaron de esa elaboración, optó por guardar silencio.

El jefe de bancada de UD y titular de la comisión que trabaja este tema, Edwin Rodríguez, denunció que los miembros de la oposición no fueron citados, ni convocados para reunirse y elaborar el banco.

De igual forma, dijo que no tienen las respuestas de las preguntas que escogen los candidatos y por tanto no saben si esa respuesta es la correcta.

El diputado oficialista Víctor Borda (MAS), afirmó que son preguntas de desarrollo y por tanto no puede ser difícil para los legisladores saber si la respuesta es correcta o no; su colega senador Barón, dijo que los miembros del MAS estudiaron las temáticas que debían tratar los candidatos y eso se sabía hace tres meses.

En esta fase, no hay derecho a preguntar, los diputados y senadores solo observan y deben calificar una vez que el candidato concluye su respuesta. El aspirante tiene cinco minutos para responder las tres preguntas y si le falta tiempo se queda sin terminar su explicación.

La nota final

El senador Barón, sin embargo, adelantó que las calificaciones que emitan los diputados deben ser sumadas y luego sacarán un promedio entre los miembros titulares de la comisión que son los únicos que pueden calificar; son 13 miembros en total, de los cuales 10 son del MAS y tres opositores.



Ayer, los opositores calificaban con 0 a todos los candidatos porque dijeron que no conocían si la respuesta era la adecuada. De los 13 miembros de la comisión, cinco son abogados, el resto de legisladores tienen distinta profesión.



Según Barón el promedio de cada candidato será realizado en sesión pública, una vez que culmine la fase de entrevistas y antes de elaborar el informe final que debe ser remitido a la Asamblea.



Ayer, se presentaron 24 candidatos, 13 del Consejo de la Magistratura y 11 al Tribunal Agroambiental, dos de ellos fueron reconocidos como ex constituyentes del MAS, se trata de Gregorio Aro y Pastor

Arista, quienes casualmente fueron los últimos en rendir su examen oral.

Aunque los legisladores apuntaron a 15 minutos por cada candidato, al final en la jornada de ayer se optó por darles solo cinco minutos.

Académicos cuestionan su rol en entrevistas

La participación de las universidades en la penúltima etapa de preselección de candidatos fue de observadores y no tiene ningún rol activo, salvo el de verificar el número de pregunta; pero los académicos preparan informes de su participación y de cómo vieron a los candidatos en esta penúltima etapa de preselección.

El delegado de Sucre, Said Cortez, dijo que ellos, por reglamento no pueden participar en esta fase y su rol es de observadores y adelantó que después que concluyan las entrevistas ellos se reunirán para elaborar un informe y el mismo será entregado a la Comisión Mixta de Justicia Plural y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sobre lo que percibieron.

Tanto Cortaz como sus colegas Sonia Llanos, de Tarija; Luis Arellano, de Cochabamba; y Héctor Araoz, de Oruro, afirmaron por separado que están impedidos de realizar declaraciones públicas porque ellos deben informar a los que les dieron la autorización respectiva.

Estos cuatro académicos acabaron su trabajo ayer y deben retornar a las universidades de origen.