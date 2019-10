Esposa del 'vice' pide ser buenos y rompe en llanto

Conmovida, así se mostró Claudia Fernández, esposa del vicepresidente Álvaro García Linera, al momento de compartir su mensaje por Navidad. Luego de recorrer el Centro de Rehabilitación "San Juan de Díos", en la ciudad de La Paz, no aguantó el llanto y recomendó ser buenos.



"Tenemos que sentirnos agradecidos por todo lo que tenemos (se quiebra su voz) Me he emocionado, me ha impactado y si tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos la familia cerca, así que gracias. Sean agradecidos por la vida, porque no saben cuando les puede pasar algo. Sean buenos", aseveró la mujer, en medio de lágrimas.



Escucha su declaración:



Su esposo consideró que la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al rechazar el recurso de incompetencia de Chile, fue uno de los hechos más importantes en este año. También envió un mensaje de reflexión a las familias bolivianas.



Tanto Claudia como Álvaro estuvieron muy temprano en el Centro de Rehabilitación "San Juan de Díos", donde entregaron equipamento para las personas albergadas, muchas afectadas por problemas de salud y algunas adicciones.