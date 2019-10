Argentina no prescindirá del gas que sale de Bolivia

El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que no se prescindirá del gas que produce Bolivia, contrariamente a lo afirmado por el embajador cesante de ese país, Ariel Basteiro, quien anticipó que el nuevo Gobierno dejaría de comprar el carburante.



"Tenemos que volver a integrar la matriz energética de la región, donde Bolivia tiene un muy importante rol para el país del cual no tenemos por qué prescindir", manifestó, según publica hoy el maturino argentino "Clarín".



El primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, ante la advertencia del diplomático que dejó el país, señaló que "hay un contrato firmado, un convenio firmado en el tema del gas. Si el Gobierno (de Argentina) piden revisar los contratos, se lo hará, pero los contratos se respetan".



Macri agregó que "lo que debemos hacer es ir disminuyendo las importaciones extrazona que son caras y tienen inconvenientes. Mientras tanto, sí podemos sustituir importaciones que hacemos nosotros desde el Atlántico a través de Chile y del Pacífico", sostuvo.



La autoridad electa de Argentina, evitó, en la víspera y tras un encuentro coN Michelle Bachelet, referirse a la Demanda Marítima. "No llegamos a ahondar en ese tema (…) claramente espero que dos pueblos hermanos, encuentren una solución a este conflicto. Pero no quiero opinar sobre un tema que no corresponde a nuestro país", declaró.