La cumbre judicial abrirá la Constitución Política

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, adelantó esta mañana que hay consenso para abrir la Constitución Política del Estado a fin de permitir, tras la cumbre judicial del viernes 3 y sábado 4 de junio una modificación parcial de la Carta Magna vigente desde 2009.



El objetivo es modificar los artículos 182, 188, 194 y 198, con lo que quedaría eliminada la elección por voto popular nacional de los magistrados de los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y Agroambiental.



La ministra admitió que la elección popular, que fue planteada por el oficialismo fracasó. “Nosotros como ciudadanos, ciudadanas, bolivianos y bolivianas, hemos elegido a nuestros magistrados por voto. ¿Qué hemos mejorado hasta la fecha?, ¿será que tenemos celeridad?, ¿será que tenemos gratuidad, oralidad, inmediatez, rapidez?, no, no hemos tenido. Los jueces siguen los mismos, con esa mentalidad de retardar, siguen trabajando lo administrativo, no lo jurisdiccional”.



Este análisis fue llevado a precumbres que se realizaron en todo el país y en ese ámbito, la ministra asegura que “nada cambió pese a que pasaron seis años. Hay pelea interna entre ellos, cuoteo, no eligieron buenos jueces y optaron por sus amiguitos. Por eso es que en seis de nueve departamentos, hablamos de Cochabamba, Pando, Beni, Tarija, Oruro y Santa Cruz optaron por desistir del voto popular”.



Por eso, la cumbre definirá que se modifique la Constitución, “porque fue un fracaso para la sociedad boliviana en su conjunto. Sólo en La Paz hay un empate, en Chuquisaca y Potosí apoyan el actual sistema, pero son minoría. Hubo mucho debate”.



La ministra no quiso comentar si ese paso puede abrir la vía a otras modificaciones como una que conduciría a la realización de un segundo referéndum sobre la habilitación del presidente, Evo Morales Ayma, y del vicepresidente, Álvaro García Linera, a esus cargos, en los comicios generales de 2019.