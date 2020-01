Óscar Ortiz responde a críticas de Quintana y dice que no le tiene miedo

"Yo denuncio corrupción por eso me acusa, no le tengo miedo a (Juan Ramón) Quintana. Es mentira (lo que dice), ser presidente de una fundación es parte de mi derecho constitucional", dijo Oscar Ortiz como respuesta a las declaraciones vertidas este miércoles por el ministro de la presidencia. El senador de la oposición es presidente de la Fundación Nueva Democracia.



Juan Ramón Quintana denunció en conferencia de prensa que existen "incompatibilidad de funciones, uso indebido de influencias y sedición" en las acciones de Ortiz que se vale de su cargo para realizar viajes a Europa, Estados Unidos y países de Latinoamérica, gestionando financiamiento para dicha Fundación.



"Uno no recibe el dinero en forma personal, sino a través de cuentas bancarias, somos transparentes, cada mes presentamos una memoria ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). La Fundación promueve la democracia inculcando estos principios. Esta institución defiende los derechos humanos", respondió el senador desde Santa Cruz, en una entrevista a un medio televisivo.



Ortiz dijo que su Fundación cuenta con el apoyo de la fundación Konrad Adenauer "que es una de las más conocidas; otra que depende del congreso de EEUU y que tiene sus normas; y una tercera fundación que promueve economías de mercado".



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó al senador Oscar Ortiz de utilizar dinero de transnacionales y lo conminó a que transparente sus cuentas tanto en el país como en el exterior. Pidió que la comisión de Ética de la Cámara Alta lo procese por la presunta comisión de delitos.



"Me ataca porque aparezco en una foto con Leopoldo López, Mariano Rajoy (...) tengo derecho a hacerlo porque me identifico con ellos, soy parte de una institución que promueve la democracia. ¿Con quién se junta él? Con dictadores, como el presidente de Venezuela, de Cuba, con esa gente yo no quiero estar, será él", sentenció.