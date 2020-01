La Guardia ofreció dinero a la ABC para arreglar la carretera

Desesperación e impotencia es la que expresan los choferes que con sus motorizados forman largas filas en el kilómetro 8½ de la carretera a La Guardia, donde una serie de baches provocan trancaderas y retrasos de hasta una hora para llegar a destino entre ese municipio y la capital cruceña.

El martes, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), anunció que por ayer se iniciaría la repavimentación del carril proveniente de La Guardia, pero no se vio ni un solo obrero.

La empresa encargada de realizar el mantenimiento de la carretera es Alcanova, que solo echó tierra a los grandes hoyos en la calzada, los cuales nuevamente se estaban formando.



Ofrecimiento

“Es vergonzoso para La Guardia ver el estado de este tramo de la ruta, pero desde que inicié mi gestión, hace dos años, he enviado 20 cartas a la ABC para que inicie la reconstrucción de la calzada, pero no hubo respuesta, solo se encargaron de tapar los baches”, dijo Jorge Morales, burgomaestre de La Guardia, que ayer recorrió la zona.

Morales recordó que propuso a la ABC financiar con $us 170.000 un preproyecto para obtener recursos por $us 6 millones, que son los que se necesitan para reconstruir desde el km 8 hasta el 25, pero tampoco tuvo respuesta.