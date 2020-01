CNCO enamora a los bolivianos con Más allá tour

CNCO, que interpreta el éxito Reggaetón lento, está haciendo de las suyas en Bolivia. En el marco de Más allá tour, la 'boy band' cantó el domingo en Cochabamba para Non Stop The Madness, en el campo ferial de la laguna Alalay. Y desde el lunes están 'enloqueciendo' a los carnavaleros de las agrupaciones Bloque Carnavalero y Juventud Carnavalera.

Este lunes, los comparseros de 'Juventud' se emocionaron, bailaron y aplaudieron la actuación de CNCO, que los dejó coreando "Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité: Bailemos, eh?, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo".

Por su parte, la banda apadrinada por Ricky Martin posteó fotos y videos en sus redes sociales sobre sus presentaciones en Cochabamba y Santa Cruz.