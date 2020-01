El Concejo Municipal está obligado a reactivar el tribunal

Tras la decisión de la justicia ordinaria en la que declina competencia para analizar el caso del periodista Carlos Valverde, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra deberá reactivar el Tribunal de Imprenta y reunir a los 40 miembros para que analicen el tema.



Hugo Salvatierra, miembro de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, dijo que el proceso contra Valverde será el segundo caso que verá el Tribunal de Imprenta de Santa Cruz, pues el primero se registró en la década de los 90, donde el periodista Bismarck Kreidler salió victorioso.



Ayer, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz emitió un comunicado en el que celebra que el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz reconozca plenamente la vigencia de la Ley de Imprenta en Bolivia, pues esta norma protege que toda persona en Bolivia pueda recibir información y expresar sus ideas; no es una ley para proteger a los periodistas, es una ley para el ciudadano.



En la misma línea, la periodista Maggy Talavera, de Semanario Uno, celebró que Valverde sea juzgado en un tribunal de imprenta y no en la justicia ordinaria.

“Yo no sé por qué nos sorprente que el caso pase al Tribunal de Imprenta, ahí debió radicar desde un principio”, dijo la comunicadora