Por la rabia, combatirán la venta de perros

Un nuevo llamado para dar asistencia a una adolescente atacada por su mascota, que dio positivo a rabia, movilizó ayer a las brigadas del municipio de La Guardia, que se desplegaron hasta el barrio Los Piyos para dar la atención necesaria.

La alerta surgió a raíz de que una familia del mencionado barrio, en el km 9 de la carretera a La Guardia, reportó al centro de salud El Carmen el sacrificio de su perro, luego de haber atacado a uno de los miembros de la familia.

Las brigadas se hicieron presentes ayer por la mañana y comenzaron a suministrar el tratamiento antirrábico al menor de edad. De forma paralela se comenzó a realizar el bloqueo de foco, “revacunando a las mascotas en un área de tres cuadras a la redonda, en un inicio, hasta alcanzar, en los próximos días, un kilómetro a la redonda”, informó la directora municipal de Salud de La Guardia, Dolly Montaño. También se evaluará si más personas del entorno familiar deben ser sometidas a tratamiento antirrábico preventivo.

Asimismo, por la tarde, las brigadas se desplegaron hasta la zona del km 14, de La Guardia, para hacer un rastrillaje ante la sospecha de un perro con rabia, pero luego de la inspección el caso fue descartado.

Montaño informó de que la mayoría de los casos de rabia o con sospecha se reportan de zonas colindantes con el municipio cruceño, por lo que pide a la Alcaldía cruceña reforzar el control de los canes callejeros.

Contra la venta callejera

Por su parte, el secretario de Salud de la Alcaldía cruceña, Fernando Mustafá, pidió no adquirir mascotas en puestos ambulantes, pues son uno de los principales focos de propagación de la rabia canina. Al mismo tiempo anunció un plan conjunto con las secretarías de Medioambiente y de Seguridad

Ciudadana para decomisar a los canes que se venden en los puestos callejeros, los cuales serán trasladados a un espacio que está siendo habilitado”, dijo.



“Vamos a hacer el decomiso y también pedimos que la gente nos colabore no comprando esos perros porque pueden estar llevándose una bomba de tiempo a su casa. No tenemos cómo saber ni controlar si las vacunas que ellos dicen ponerles son verdaderas”, acotó.



Los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) dan cuenta de que en lo que va del año suman 187 casos de rabia canina, de los cuales 162 son en la ciudad. En la urbe hay cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado. Este año, la rabia humana se ha cobrado dos víctimas que, en ambos casos, contrajeron el virus por contacto con animales rabiosos.