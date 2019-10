Rivera deja la radio Erbol de manera 'sorpresiva'

El periodista Gonzalo Rivera dejó ayer viernes de manera sorpresiva la radio Erbol después de haber trabajado en esta emisora durante tres meses conduciendo el programa "La Tarde en Directo".



"La verdad es que ayer me comunicó la Dirección de la radio que ya no podía estar más allá porque no tenían presupuesto para pagar mis servicios, también se me dijo que era un hasta luego y que nos podíamos volver a encontrarnos cuando mejore la situación (económica) de la radio", dijo Rivera a la ANF.



Asimismo, reveló que cuando ingresó a la radio le habían prometido un contrato de un año, pero ese acuerdo nunca se concretó de manera oficial.



"Me dijeron que ya no trabajaré más pese a que con el director de la radio Augusto Peña hablamos que el contrato iba ser por un año, teníamos con él ese acuerdo verbal, pero entiendo que la emisora atraviesa un momento muy difícil", remarcó.



Fuentes que pidieron el anonimato dijeron que la dirección de la radio pidió la salida de Rivera por el tono crítico que mantenía en su programa contra el Gobierno.



De Erbol salió el año pasado la periodista Amalia Pando, después de que ella denunciara una estrategia gubernamental de "asfixia" contra los medios independientes. Otros periodistas también han perdido su trabajo tras denunciar presiones del Gobierno, como John Arandia, de Cadena A, y Enrique Salazar, de red UNO. Rivera es un conocido periodista que conduce el programa noticioso nocturno Encontrados, de Canal católico.



El actual director de Erbol, Augusto Peña, comunicó anoche, mediante su cuenta en Twitter que "la salida del Gonzalo Rivera de (la radio) Erbol no obedece a ninguna presión externa, ni interna. Es un tema económico. Por favor no especulemos".