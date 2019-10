Acusan a Doria de querer beneficiar a empresarios

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, respondió a la "propuesta de Unidad Nacional ante la nueva crisis del Estado extractivista", que presentó en la víspera el jefe de ese partido político Samuel Doria Medina y advirtió que la misma busca "beneficiar a ciertos sectores empresariales".



"El contenido realmente es muy pobre, está lleno de generalidades y no aterriza en la realidad boliviana”, sostuvo la máxima autoridad de la Cámara Baja, a tiempo de calificar de “panfleto” el escrito mostrado por el opositor.



“Se ve que el señor Doria Medina está absolutamente lejano a la realidad del pueblo boliviano, tanto en el campo, como en la ciudad; sus propuestas van fundamentalmente dirigidas a beneficiar a ciertos sectores empresariales", sostuvo Montaño.



Dentro de los planteamiento de Doria Medina, se encuentra el permitir que las micro y pequeñas empresas no paguen el doble aguinaldo; medianos y grandes emprendimientos "se puede (pagar) en los sectores donde haya un elevado crecimiento".



“De qué nos está hablando, pretende postularse nuevamente y seguramente perderá nuevamente las elecciones, porque tiene propuestas que son generalidades que a nadie le cambia la vida. No creo que sea una propuesta seria en el ámbito económico y no merece realmente ni siquiera la posibilidad de ser respondido porque son puras generalidades”, concluyó la titular de la Cámara Baja.