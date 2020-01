Sören incluye a Santa Cruz en su rodaje

Se toma su tiempo para cada proyecto, y Sören no ha sido la excepción. El cineasta boliviano Juan Carlos Valdivia está en los detalles finales para comenzar el rodaje, a fin de año, de su último trabajo, que tratará sobre el amor.

“Quiero hablar de algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo como es el amor, sin pontificar ni dar lecciones a nadie. Creo que he ido aprendiendo, a lo largo del tiempo, que con lo que te quedas de las películas son con los sentimientos, esas ideas que tienen una profundidad, pero también un aire”, explica Valdivia, que está por Santa Cruz cerrando algunos acuerdos, como su trabajo con Ximena Jiménez, quien será la productora de la película.

Trabajo hormiga

Desde hace meses atrás Valdivia ha estado llamando a casting para conseguir a sus actores. Hasta el momento ya tiene confirmada la presencia de uno, que es boliviano, pero aún no quiere revelar su nombre.

“Me gusta trabajar con gente nueva. Serán dos o tres bolivianos entre los protagonistas, y uno o dos extranjeros, el resto del elenco será nacional”, explica.

Las locaciones principalmente serán en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (Chapare), pero sobre todo grabará en la ciudad de los anillos, pues cree interesante lo que está sucediendo dentro del radio urbano.

“Me gusta Santa Cruz porque pienso que Bolivia es esta diversidad. Mi abuelo era cruceño, siempre me he sentido bien y me han tratado muy bien. Siento una atracción hacia el costumbrismo cruceño y esa añoranza”, cuenta el director.

Las pinceladas finales

Sören, que lleva el nombre de uno de los personajes, un extranjero que llega al país, se terminará de rodar a fines de año. La posproducción será rápida y piensa tenerla lista para mediados de 2018.

¿Festivales? no los descarta, pues cree que este filme es diferente, además de ser un homenaje al amor que tuvieron sus padres.