Atacante de Londres era un británico radicalizado

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo este jueves que el atacante es de nacionalidad británica, conocido por los servicios secretos, y con conexiones con la violencia extrema.



En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May informó de que el atentado de ayer delante del Parlamento fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".

Por su parte, el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, dijo hoy que el Gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan sobre la base de que el atentado cometido ayer en Londres está "ligado al terrorismo islamista".



En declaraciones a Radio 4 de la BBC, Fallon dijo que, aunque aún se está investigando, "se asume que esto está relacionado de alguna manera con el terrorismo islamista".



"Esto es lo que se asume en este momento, aunque (la Policía) todavía no tiene una imagen completa de este hombre y sus socios y quien pudo, o no, ayudarle a preparar este atentado", declaró este titular.