CAMC: Evo acusa a EEUU y la embajada niega injerencia

El presidente Evo Morales acusó a personeros de la embajada de Estados Unidos de haberse reunido en Santa Cruz con el periodista Carlos Valverde y de estar detrás de las denuncias del comunicador por presunto tráfico de influencias a favor de su expareja, Gabriela Zapata Montaño, gerenta comercial de la filial de la empresa china CAMC.



A través de un comunicado oficial, la delegación diplomática estadounidense negó que dicha representación esté interfiriendo en el proceso electoral por el referéndum constitucional del próximo 21 de febrero y aseguró que sus directivos sostienen habitualmente encuentros con diversas personalidades del país.



Por su parte, Valverde rechazó las acusaciones del mandatario en sentido de que Washington habría proporcionado la documentación sobre el caso CAMC, pero reconoció que sostuvo una reunión con el encargado de negocios Peter Brennan, en la capital oriental, con motivo de la presentación de su libro Coca, territorio, poder y cocaína.



Evo contra Washington

Durante una extensa entrevista en radio Panamericana en la mañana de ayer, Morales reveló que, en diciembre de 2015, el periodista Carlos Valverde se reunió con funcionarios estadounidenses en el hotel Los Tajibos y que, llamativamente, después surgieron las denuncias contra el mandatario.



"El día 11 de diciembre del año pasado en el hotel los Tajibos se ha reunido Peter Brennan, asesor jurídico, como se llama responsable de la embajada, la máxima autoridad de la embajada de Estados Unidos, se reunieron con (...) y Érik Foronda de la embajada de Estados Unidos, con quién se han reunido, con Carlos Valverde, ¿qué habrán planificado?", dijo.



Morales indicó que ese grupo de funcionarios de la embajada estadounidense luego se reunió con un miembro del periódico Opinión de Cochabamba, además de Manuel Suárez, quien fue el artífice de su expulsión del Parlamento.



A través de un comunicado, la representación de EEUU afirmó: “Reiteramos, una vez más de manera categórica, que la embajada de los EEUU no ha tenido ningún rol en este referéndum, y no lo vamos a tener. Este es un proceso interno de los bolivianos.



Por otra parte, el jefe de una misión diplomática en el país, nuestro Encargado de Negocios, Peter Brennan, se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ministros, legisladores, figuras deportivas, artistas, periodistas y muchos otros.



Estas son las funciones normales de un diplomático establecidas en las convenciones diplomáticas de Viena, y no implica de ninguna forma una conspiración, injerencia o actividades en contra del Gobierno".



"¿Por qué estoy revelando esto?, sospechosamente sobre estas acusaciones sale este tema, la foto sale en Opinión, esa foto de Carnaval del año pasado anteaño pasado", remató Morales durante la entrevista con Panamericana. El 2 de febrero, Valverde denunció un presunto tráfico de influencias en favor de la expareja de Morales, Gabriela Zapata.



Valverde responde

En diálogo con EL DEBER, Valverde afirmó: “No me reuní con la embajada de Estados Unidos, me reuní con el señor Peter Brennan. Me invitó a tomar desayuno porque quería que le explique el contenido de mi libro Coca, territorio, poder y cocaína. Lo pensé y concluí: por qué no me voy a reunir si soy periodista y si se reúne el presidente, el canciller y otros ministros con el señor Brenan”.



En este sentido, Valverde indicó: “Esto quiere decir que el presidente Morales me hace seguir y yo responsabilizo de mi vida y mi seguridad al mandatario”.



Según Valverde, “esto no debe desviar el hecho de que Morales tenía una relación con la señora Gabriela Zapata y que ella trabaja en la empresa china CAMC (que tiene millonarios contratos con el Estado). Ella comenzó a trabajar en la empresa, dos meses después de que CAMC se instaló en Bolivia y lo que ella hacía era lobby con el Estado, en función del cargo que tiene”.



“Ojalá que el Gobierno no acuse a la embajada de haber embarazado a la señora”, afirmó el comunicador