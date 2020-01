Muere ganado en Camiri por falta de agua y forraje

El subalcalde de la capitanía Kaami en Camiri, departamento de Santa Cruz, Cleto Guerrero, informó sobre la muerte de ganado en esa región cruceña por la falta de agua y forraje, y advirtió que muchos animales están en peligro.



"La sequía está imparable. El ganado se está muriendo porque no hay comida. Las reservas de agua se están acabando", declaró a radio Parapetí de la red Erbol.



Guerrero dijo que la escasez de alimentos no sólo afecta a la reses, sino también a los pobladores de las comunidades del distrito 5, tales como Pipi Parirenda y Pipi Santa Rita que están movilizados en busca de comida para sus familias y animales.



"Este año no hemos producido nada de maíz por la sequía, la chala era la comida del ganado. Hay mucha preocupación por esa situación", afirmó.