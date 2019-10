Sonia Barrientos canta al amor y a la vida

El clásico bolero Amar y vivir, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez es la primera canción del nuevo disco de Sonia Barrientos, además, le presta el título a la cuarta producción de la intérprete cruceña.



La cantante seleccionó 14 temas románticos del cancionero latinoamericanos popularizados por artistas como Javier Solis, Carlos Gardel, Los Panchos, Ana Gabriel, José Luis Rodríguez o José Feliciano. “A mi público le gusta cómo interpreto las baladas y los boleros por eso me incliné para grabar estas canciones”, explicó la artista.



Las canciones del disco son Poquita fe, Te espero, Si volvieras, Río rebelde, Sombras nada más, Canción del adiós, Sin un amor, Volver, Toda una vida, A mi manera, Y volveré, Soy lo prohibido y Esos hombres. “Mi mamá era cantante (Belsy Antelo) y me crie escuchando todos esos boleros. Este disco es como un homenaje a mi madre, que me enseñó a amar la música”, dijo Barrientos.



Homenaje

El disco también contiene dos canciones dedicadas a su terruño, se trata de Alma cruceña, de Jorge Luna y Raúl Otero Reiche, y A Buenavista, de Paco Paz. “Alma cruceña es un vals que me encanta”, afirmó la intérprete. “Además, soy buenavisteña y ese tema ya lo tenía grabado, es por eso que lo incluí en el disco”.



Esta placa será presentada esta noche, a las 21:30, en Tapekua, el local de la calle La Paz, esq. Ballivián. El precio de la producción es de Bs 50.



Créditos

Jorge Suárez estuvo a cargo de los arreglos, los teclados y la dirección general. Marco Antonio Cueto se encargó de la percusión. Juan Carlos ‘Pilulo’ Velarde interpretó la trompeta y Gabriel Martinelli se encargó del trombón. Milton Castro ‘Chopín’ llevó su acordeón y Lizzet Aguilera hizo los coros. ¡Un equipazo!