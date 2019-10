Trágico incendio de gasolina en Ucrania

Al menos una persona murió, otras catorce resultaron heridas y tres bomberos siguen desaparecidos en el incendio que se desató este lunes por la noche en un almacén de combustibles en las afueras de Kiev y que aún no ha sido extinguido, informó hoy el Ministerio ucraniano de Interior.



"Puede haber víctimas entre los bomberos. No tenemos comunicación con tres de ellos. Otros seis han ingresado en hospitales con quemaduras de distinto grado", escribió en su Facebook el consejero del citado ministerio, Zorián Shkiriak.



Anteriormente, el ministro de Interior, Arsén Avákov, se refirió a la muerte de varios bomberos en el incendio y advirtió que a unos 100 metros del almacén que arde hay otro depósito de productos derivados del petróleo, propiedad de otra empresa.



"Explosión en el depósito de gasolina cerca de Vasilski. Gigante.

Han muerto bomberos. La guardia nacional en alerta", escribió esta mañana Avákov en su Twitter.



Fuego amenaza arsenal militar



A su vez, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexandr Turchínov, advirtió que a otros 50 metros del lugar del incendio se encuentra un cuartel militar en el que hay un arsenal de armas y municiones.



El calor desprendido por el gigantesco incendio también provocó fuego en una zona boscosa próxima al depósito de combustibles, según explicó a los periodistas Valeri Boris, jefe del Servicio de Emergencias para la ciudad de Kiev.



Los servicios de emergencia han iniciado la evacuación de todas las personas que viven en un radio de dos kilómetros alrededor del almacén de derivados del petróleo de la compañía BRSM-Nafta.



Al menos 16 cisternas con combustible ardían esta mañana en el incendio y algunas de ellas "ya han dejado de existir" a esta hora, al igual que al menos diez vehículos, entre ellos varios camiones de los bomberos, informó Boris.



Peor incendio en Ucrania



El jefe del Servicio de Emergencias subrayó que se trata del peor incendio en Ucrania en más de medio siglo y achacó su envergadura a la completa falta de medidas de seguridad en el almacén incendiado.



"Resultó imposible atajar el incendio con espuma. Los fallos de construcción son tales que no había ningún sistema de extinción de incendios, ni aviso temprano de fuego. Hay muchas preguntas que hacer tanto a los que construyeron el almacén como los que lo explotaban", aseveró Boris.



Según medios locales, una columna de humo negro se eleva hasta 200 metros de altura. Unas 300 personas y más de 60 vehículos de bomberos participan en las labores de extinción.



El depósito se encuentra en el pueblo de Kriachki, a unos 40 kilómetros al suroeste de Kiev. BRSM-Nafta es una empresa con sede en Kiev que distribuye gasolina y diesel por Ucrania.