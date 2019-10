9 trucos de Gmail que tal vez no conocías

La plataforma Tecnomagazine publicó un artículo en el que hace referencia a Gmail, considerada como una de las herramientas tecnológicas más poderosas y mejor construidas en la actualidad.



Pero sabías que además de recibir y enviar mensajes puedes hacer algo más ya que algunas de sus características claves están ocultas en el mismo servicio. Te las presentamos:





1. Mensajes programados: Si sabes que existe un momento en específico para enviar un correo a una persona, pero tú no estarás disponible para darle al botón de enviar, entonces utiliza una extensión del navegador como Right Inbox o Boomerang para que lo haga por ti.



2. Aplazar correos: Puedes también programar que algunos correos regresen hasta la parte superior de tu bandeja en un horario o fecha posterior. Gmail Snooze es una extensión de Chrome que puede ayudar a recordar estos mails.



3. Enviar respuestas predeterminadas: Para ahorrar aún más tiempo considera crear mensajes preconfigurados a través de una de las funciones en los Labs de Gmail.



4. Descubre si leyeron tu correo: ¿Cuántas veces has enviado un mensaje para recibir como respuesta el clasico: “Perdón, no lo vi”?. Pues ahora con las extensiones de Chrome de Bananatag Email Tracking, Sidekick e Intelliverse Email Tracker podrás saber cuando alguien abrió y leyó tu correo.



5. Autodestruir tus correos: Una extensión para Chrome llamada Dmail hace que tus mensajes se auto destruyan. Recientemente Google anunció que colocaría un botón de deshacer para evitar que mandes un correo vergonzoso.



6. Listas de pendientes: La app The Milk instala una lista en la parte derecha de tu Gmail en los navegadores Chrome y Firefox. Así puedes convertir tus correos en tareas y conectar tu lista con tus calendarios y contactos de Google. Muy útil para aumentar la productividad.



7. Agendar citas: Los Gmail Labs tienen una función que coloca tu calendario cerca de tu bandeja de entrada para agendar citas de manera rápida y sencilla.



8. Tener todo tu correo en una sola pestaña: En los laboratorios también encontraras una forma sencilla para que revises múltiples cuentas de correo electrónico al mismo tiempo.



9. Trabajar sin conexión: El Gmail Offline es una aplicación de Google que te deja leer y responder a mensajes sin necesidad de estar conectado a internet. Dichos mensajes abandonaran la bandeja de salida cuando estés online nuevamente.