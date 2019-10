Fallece el cineasta iraní Abbas Kiarostami

El cineasta iraní Abbas Kiarostami, ganador en 1997 de la Palma de Oro de Cannes por su película El sabor de las cerezas, ha muerto este lunes con 76 años en un hospital de Francia donde luchaba contra un cáncer, según ha confirmado la casa de cine iraní a The Guardian. Kiarostami, que permaneció en Irán tras la revolución de 1979, comenzó a rodar en el exilio tras la llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad.



Kiarostami llegó a ser un referente del cine de autor desde orígenes humildes. Nació en 1940 en Tehrán, allí cursó estudios universitarios en Arte, comenzó su carrera como diseñador gráfico y grabó decenas de anuncios para la televisión local. El director, guionista y productor, responsable de más de 40 cintas, se convirtió con el tiempo en un fijo de la sección a concurso del festival de cine de Cannes. Se estrenó allí en 1994 con A través de los olivos y regresó, tras hacerse con el máximo galardón en 1997, con Dah (2002), Copia certificada (2010, por la que ganó el galardón de la juventud) y Like someone in love (2012).



El iraní era, precisamente, uno de los 683 profesionales del cine invitados a formar parte de la Academia de cine de Hollywood, en un año donde ha destacado la diversidad de sus invitaciones.