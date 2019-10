Se reabren Los expedientes secretos X

Con 16 Premios Emmy, cinco Globos de Oro y un Premio Peabody, Los expedientes secretos X traen de vuelta a los agentes Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson). El regreso de la serie es en sí mismo, un salto en el tiempo: hace 14 años terminó su novena temporada y hace 10 lanzó su segunda película La verdad 2.



La serie se estrena en Latinoamérica a las 22:00 horas de este lunes

por canal Fox.



Ahora, una mini serie de seis capítulos, que continúa en la línea de tiempo de la original, será el reto del productor Chris Carter para reabrir la cabeza de los escépticos y reconquistar a los fans, tanto los de la época, como los que nacían en los 90.



No confíes en nadie



La serie que habla sobre abducciones, encuentros cercanos y una conspiración gubernamental relacionada con extraterrestres, fue catalogada como una de las más paranoicas por sus extraños informantes y sus alocadas teorías. “La buena noticia es que el mundo, en este tiempo, se ha vuelto aún más extraño y es un momento perfecto para contar estas historias”, comentó recientemente Chris Carter.



El formato combinará capítulos independientes manteniendo la esencia de la serie original, aunque el esperado regreso, será con capítulo doble.



Ha pasado años desde su aparición en su segundo filme "Quiero creer", ¿Pudo la pareja de agentes mantener su tan ambigua relación amorosa? ¿Qué pasó con su hijo William, ahora de quince años y que parecía ser especial?



Las preguntas sin respuestas, siempre fueron el condimento especial de esta serie, aunque en esta oportunidad se promete dar un par de claves que dejarán sorprendidos a los seguidores del programa.



Para mantener su estilo fiel a la tecnología, esta temporada estará llena de aparatos que revelan que ya no son los 90 y el internet, tan aliado a las conspiraciones políticas e informáticas, será una parte fundamental en el nuevo argumento.



A los más asiduos seguidores, el corazón se les estremecerá cuando vean de vuelta a un mítico personaje que desapareció en la serie original y que reafirmará el concepto de que ‘en Los expedientes secretos X, nadie muere realmente’.



Al programa no solo vuelven los actores sino que los antiguos guionistas. Si bien tres de los episodios fueron escritos y dirigidos por el propio Carter, otros tres fueron responsabilidad de Glen Morgan, Darin Morgan y James Wong, los escritores originales de la serie.



Los hechos



La serie se transmitió por primera vez en septiembre de 1993 y culminó en 2002. Originalmente Carter firmo un contrato por tres temporadas, pero debido al éxito volvió a hacer más.



Su punto más alto fue su cuarta temporada, dando paso a una irreparable caída que para los críticos se debió a un exceso de codicia por parte de los productores, manteniendo al personaje de Mulder no muy estable en el desarrollo de la última fase.



A pesar de todo, esta producción ha calado fuerte en los sentimientos de los amantes por lo paranormal, trascendió a otras series y se convirtió en un producto de culto .