Opositores piden a jueces liberar a Leopoldo Fernández 

Opositores de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano exigieron la liberación del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández y consideran injusto que la administración de justicia intente imponer una condena de 30 años.



"Es tremendamente injusto todo lo que ha padecido Leopoldo Fernández, definitivamente estos ocho años han sido perversos y macabros, porque no le pudieron comprobar nada, nada de su involucramiento en este lamentable suceso", declaró la senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez.



La senadora Añez pidió que las "autoridades judiciales no se sometan al poder político (...) no sería justo desde ningún punto de vista una sentencia por delitos que no fueron probados, porque la historia los va a juzgar. Lo que corresponde en derecho es su liberación", sostuvo.

El jefe del PDC, Jorge Quiroga en su cuenta de Twitter pidió su liberación. "'Socios listos' ALBA sentenciaron @leopoldolopez VEN, ahora intentan condenar @lepoldoff BOL. ¡LIBEREN A LEOPOLDOS!".



Leopoldo López es un líder opositor venezolano sentenciado a 13 años y nueve meses de cárcel, acusado por instigación en las protestas de 2014 contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde ese entonces está detenido y aislado en una cárcel de ese país.

Fernández es acusado por los presuntos delitos de asesinato en grado de complicidad y terrorismo, por la denominada "masacre de Porvenir", donde se produjo un enfrentamiento que dejó un saldo de 11 muertos.



El Gobierno sostiene que la exautoridad departamental es uno de los principales autores de los hechos, sin embargo Fernández denunció en varias oportunidades que el Gobierno armó los hechos que derivaron en la confrontación.



La pasada semana, en el Tribunal Sexto expuso sus últimos alegatos en su defensa, en la fase final del juicio oral. Fernández está seguro que en todo el proceso se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, porque la justicia está supeditada al poder político.





Tras concluir la fase de alegatos de los encausados, se espera que los jueces técnicos y ciudadanos dicten su resolución de sentencia.