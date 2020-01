Un grupo de personas fue secuestrado en México

Un grupo de personas fue secuestrado en la madrugada de este lunes por hombres armados cuando se encontraban en un restaurante del centro de Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco, informaron fuentes oficiales.



De acuerdo con la oficina de prensa del ayuntamiento de Puerto Vallarta, aún "no hay certeza de cuántas personas fueron secuestradas" ni si se trató de un hecho atribuible al crimen organizado, ya que no hay indicio de disparos ni agresiones.



Medios locales aseguran que las víctimas del grupo armado son 16 hombres procedentes del norteño estado de Sinaloa, quienes fueron secuestrados a pesar de que estaban acompañados por escoltas.



El director de Seguridad de Puerto Vallarta, Jesús José Rodríguez Campoy, dijo a medios de comunicación que los trabajadores del lugar aseguran que alrededor de ocho personas llegaron armadas y pidieron a los comensales tirarse al suelo.



De acuerdo con las primeras investigaciones, dijo, la reserva realizada en el restaurante se hizo desde un lujoso hotel ubicado en la zona turística del puerto, pero se desconoce el número exacto de personas que llegaron, entre las que había varias mujeres.



En el lugar quedaron cinco vehículos de las víctimas, con los cuales llegaron al restaurante, indicó la Fiscalía General de Jalisco en un comunicado.



El fiscal Eduardo Almaguer se encuentra en Puerto Vallarta para dirigir la investigación y se espera que esta tarde se reúna con el alcalde Arturo Dávalos y los directores de seguridad de la zona.



"Me encuentro en Puerto Vallarta encabezando las investigaciones sobre la privación ilegal de personas esta madrugada", apuntó Almaguer a través de la red social Twitter.



Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos de este estado ubicado en el occidente de México y una zona donde en los últimos años ha ganado fuerza el Cártel Jalisco Nueva Generación.



En marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció la detención de tres personas y el desmantelamiento de una célula criminal que operaba para esa organización en la zona de Las Palmas.



Este mes la Fiscalía estatal reveló que este cártel utilizaba una empresa de seguridad fantasma llamada Segmex para reclutar y entrenar sicarios en varios puntos del estado, entre ellos Puerto Vallarta.