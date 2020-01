Excanciller: “No quiero ser candidato, debo trabajar por Evo”

El excanciller ratificó que trabajará en la repostulación de Evo Morales y dice que no se ve como candidato presidencial.



_ ¿Por qué se alejó del gabinete de Evo Morales?

No me alejé, el presidente (Evo Morales) me pidió que baje a las bases; puedo ayudar más al presidente desde las bases. Te comento una vivencia que pasó en Brasil. El Movimiento Sin Tierra (MST) marchaba a la capital y los políticos los esperaban para reunirse con ellos. El MST llega y no pide reunirse con los políticos, sino con el pueblo, es al pueblo a quien hay que escuchar porque es sabio.



_ ¿Entonces fue una decisión del presidente Morales?

Sí, el presidente me pidió que bajara a las bases. Hace dos años le dije: Presidente, quiero descansar, y ahora se dio; pero no es un descanso total, seguiré trabajando para que este proceso continúe.



_ ¿Tiene contacto con Evo?

Claro, tenemos contacto, hablamos, nos comunicamos. Nuestra relación es de hermanos, aunque hay muchos que quieren que esta relación sea mala.



_ ¿Qué tipo de trabajo hará desde las bases?

Soy experto en buscar talentos. En talleres veo a dirigentes o a personas comunes y puedo definir si tienen talento para la vida política o simplemente para la vida sindical.



_ ¿Faltan talentos en el MAS?

Hubo un descuido y es urgente generar un espacio de discusión. No creo que haya desgaste en el MAS, pero sí un descuido, y por eso quiero bajar a las bases. No podemos alejarnos de los sectores sociales, de los movimientos sociales, debemos tener una relación más fluida con las organizaciones, creo que esa relación se vio afectada. En mi caso, cuando era ministro, no podía reunirme con mis hermanos, con mis compañeros. Un fin de semana iba y la reunión solo duraba dos horas, ahora tengo todo un día entero para escucharlos y para explicar lo que queremos de este proceso.



_ ¿En las bases explicará o trabajará en la repostulación de Evo Morales?

Cada organización tiene que obedecer lo que dice su magno congreso, que es la palabra final. En el MAS se decidió trabajar en buscar vías para la repostulación de Evo y tengo que trabajar en eso y explicar los logros de este proceso; muchos hermanos nos dejaron de escuchar y no saben los avances.



_ Hay sectores del MAS que critican a los invitados, ¿usted cree que aportan al proceso?

Muchos que vinieron no apoyaron como queríamos, eso pasa en todos lados. Pero somos mayoría; nosotros vinimos a gobernarnos y a manejarnos. Por eso es importante bajar a las bases, debemos conocer sus inquietudes y escucharlos, pero es algo que hemos descuidado en este tiempo.



_ Si las bases le piden ser candidato, ¿lo aceptaría?

Yo no quiero ser candidato, estoy trabajando para la repostulación del presidente, tengo ese mandato y soy disciplinado con mis bases. No puedo ir en contra de lo que dijo mi congreso, en ese espacio se decidió que el hermano Evo sea nuestro candidato, no yo.



_ ¿Tiene espacios de poder en el Gobierno?

No soy partidario de roscas, no tengo camarillas. Yo no tenía cuotas de poder, eso no me gusta a mí. Por eso no me siento barrido, como dijeron, yo sigo siendo parte de este proceso de cambio