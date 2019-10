Para ser vocal del TSE se debe postular sin avales

Las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) acordaron eliminar los avales de las organizaciones políticas y cívicas para los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las y los interesados deberán postularse de manera individual y personalizada.



Además se determinó que no hablar un idioma nativo al margen del castellano no será impedimento para postularse al TSE.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que en el artículo nueve, de quince que contiene el reglamento de convocatoria para vocales del TSE, se elimina cualquier tipo de aval de organizaciones sociales, cívicas.



Montaño calificó como muy positiva la reunión de bancadas y dijo que hubo más coincidencias que diferencias con la oposición, pero que se eliminó la propuesta de UD que pretendía inhabilitar a postulantes por el hecho de ejercer activismo político en los últimos diez años, lo que contraviene el espíritu de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional que habla de militancia político partidaria.



"Entonces se pondrá en el reglamento un plazo de cinco años de no militancia partidaria. "Eso, para que quede claro que ninguna persona que haya tenido militancia hasta el día de hoy, mañana se habilite a candidato al Tribunal", dijo.



En cuanto a los criterios para los términos de evaluación dijo que la formación académica, el aporte intelectual, la experiencia, la trayectoria, además de la ética en el ejercicio de las funciones serán consideradas en la convocatoria.



Este sábado, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará el reglamento para realizar la convocatoria para que el domingo ya sea de conocimiento público y a partir del lunes, los y las postulantes presenten sus requisitos.



"Un criterio clarísimo que nos interesa a todas las bancada es que el Tribunal Supremo Electoral no se tiña de la presencia político partidaria. Es un acuerdo de todas las bancadas, queremos un tribunal independiente, neutral que le de confianza al pueblo boliviano, es un criterio básico sobre el cual hemos trabajado", indicó Montaño.



La diputada dijo que otra de las coincidencias fue la transparencia y publicidad que se dará a todas las etapas de la convocatoria: el reglamento, la convocatoria y las hojas de vida de los postulantes se publicarán en las páginas web de la Vicepresidencia, de la Cámara de Diputados y de la de Senadores.



En la reunión, en la que participaron los dos presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la diputada Jimena Costa y el senador Óscar Ortiz por UD; la diputada Juan Quispe y el senador Pedro Montes del MAS; además del senador Víctor Zamora y la diputada Norma Piérola del PDC, se acordó que no será un impedimento para postularse al TSE, el no hablar un idioma nativo al margen del castellano.



Ley de Transición del TSE



La Ley de Transición Institucional del TSE promulgada por el presidente Evo Morales posterga la fecha de realización de referendos para la puesta en vigencia de Estatutos Autonómicos Departamentales, Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos Autonómicos de Autonomías Indígena Originario Campesinos, para el domingo 20 de septiembre.



El artículo 2 de dicha ley señala que son prohibiciones para el ejercicio de la función pública:



I) desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo;



II) actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona;



III) nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.



También quedan exentos de postularse al cargo de vocales aquellos exfuncionarios o en ejercicio que hayan convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral o referendo de alcance nacional, departamental, regional o municipal que haya sido realizado al margen de la ley.



El haber impedido, obstaculizado, resistido o rehusado la administración de un proceso electoral o referendo de alcance nacional, departamental, regional o municipal que haya sido convocado con apego a la ley, también es otra causal de abstención a la postulación.