MAS se da hasta el sábado para elegir candidatos

El Presidente Evo Morales instruyó a la dirigencia nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) "armonizar" las candidaturas en las regiones y finalizar con la elección de postulantes hasta este sábado 20 de diciembre.



"Hasta el 20 de diciembre se ha determinado elegir a todos los candidatos del país, nos faltan algunas regiones y el presidente ha instruido que se busque armonizar, no queremos conflictos o amenazas", manifestó a EL DEBER la vicepresidenta del oficialismo, Concepción Ortiz.



Sostuvo que "el MAS es de las organizaciones sociales y eso no está haciendo difícil la elección, por eso pedimos que haya consenso y se evite problemas. Hay personas que quieren velar por sus intereses", dijo.



El diputado del MAS, Galo Bonifáz, aseveró que "la dirección nacional tiene que bajar a las bases para evitar conflictos, porque esto podría ocasionar división y al final podemos perder. Varios sectores no consideran una decisión final lo que dijo Evo Morales", concluyó.