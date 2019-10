La pringazón carnavalera queda chica al lado de la de Life in Color

Life in Color, la fiesta de pintura más grande del mundo, llega por primera vez a Bolivia con un line up electrizante, en el que se destacan los DJ internacionales Carnage, Sebjak y Hook N Sling, y los locales Mezpac, Passol y Varmer, que serán los encargados de poner en onda a las 7.000 almas que se espera que asistan al evento.



La pringazón, que promete ser épica, se llevará a cabo mañana, a las 21:00, en instalaciones de Sonilum que, dicho sea de paso, cerrará sus puertas hasta el próximo año, cuando reinicie sus operaciones en sus nuevas instalaciones, en la zona norte de la ciudad.



Las productoras Blue Moon, Blizzard y Tag Boutique son quienes apostaron por la franquicia estadounidense, que fue creada en 2006 y que vende un promedio de 500.000 entradas anualmente.



En Santa Cruz, se lanzarán 10 mil litros de pintura fosforescente desde potentes caños, pistolas y mangueras, mientras acróbatas y bailarines hacen un show aparte. Por si fuera poco, los asistentes podrán adquirir las pinturas y llevar el alboroto a su máximo nivel.



El ‘team’ de Life in Color ha montado más de 500 fiestas alrededor del globo y, con Unleash Tour, no solo quieren sacudir la región, sino también dejar huella en la mente de los amantes de la movida electrónica en Santa Cruz.



LO QUE TENÉS QUE SABER

Para vivir al máximo la experiencia más colorinche de tu vida, seguí al pie de la letra los siguientes consejos:

La pintura de Life in Color no es tóxica y se limpia fácilmente. Solo necesitás agua para removerla y quedar como nuevo.



Andate vestido de blanco, para que el efecto de la pintura se luzca mejor. En el lugar, los tachos de pintura se venderán en Bs 50.



Llevate una toalla, un cambio de ropa y los zapatos más cómodos que tengás, así vas a poder saltar, bailar y desvelarte sin problemas.

En esta fiesta, las gafas pueden ser muy útiles. Mientras más coloridas, mejor.



No olvidés de tener a mano tu documento de identidad.

Andate temprano: las puertas de Sonilum se abrirán a las 20:00. Ready, set... ¡let’s party!