Univida vende SOAT sin viñeta para frenar críticas

Impotencia, cansancio y si a eso se suman los 30 grados de calor que hubo en la capital cruceña, el humor de los cientos de personas, que por horas tuvieron que hacer fila para poder comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), no era del mejor.



Así Antonio Domínguez, luego de estar parado cuatro horas cruzando los dedos para que no se termine la viñeta para vehículos de uso particular, explotó cuando antes del mediodía los agentes de venta de Univida le informaron de que ya no había más seguros.

“Eso provocó que las más de 400 personas que estábamos en la plaza del Cementerio General (primer anillo) por la rabia bloqueemos la avenida. Hubo gritos, empujones y peleas, y al final por la tarde llegaron con más viñetas”, dijo Domínguez.



Roberto Dorado, sentado sobre su casco, indicó que en el puesto del Parque Urbano y segundo anillo, el seguro se terminó antes de la una de la tarde y por la tarde llevaron unas 50 viñetas para motos.

“Por primera vez estoy dos días tratando de comprar mi seguro. Con los privados la atención era mejor. Es un abuso”, indicó Dorado.

Cabe recordar que a una semana de iniciarse la venta del SOAT, las principales observaciones de los usuarios fueron la poca cantidad de puestos habilitados para su venta y que la cantidad de viñetas era insuficiente.



Así desde Oruro informaron de que la oferta del seguro era irregular, lo mismo que en Cochabamba y en La Paz, y que en la zona rural todavía no se habían instalado los puntos de comercialización.

Plan B

Alertados por los distintos reclamos y las amenazas del transporte público con tomar las oficinas de las empresas asociadas a Univida (Alianza, Nacional Vida y Nacional Seguros) y con realizar diferentes bloqueos de caminos en el departamento, los funcionarios de la empresa estatal de seguros brindaron una conferencia de prensa para explicar su plan de contingencia.

Diego Pérez, presidente del directorio de Univida, fue el encargado de reconocer que la logística de venta no es la ideal, por lo que para evitar filas y protestas optaron, ante la falta de viñetas, por vender el SOAT sin el respectivo autoadhesivo.



Pérez detalló que esta situación no es nueva, pues hace dos años, cuando los operadores privados tuvieron problemas, hicieron lo mismo.

“Para evitar mayores problemas se venderán los certificados del SOAT sin la viñeta. Esos certificados tendrán los datos del vehículo y legalmente servirán para cubrir cualquier contingencia a partir del primero de enero de 2017”, subrayó Pérez.



El funcionario remarcó que la falta del SOAT es responsabilidad de la empresa estatal Quipus. encargada de entregar las viñetas electrónicas, y precisó que, según el contrato, hasta el 20 de diciembre Quipus debía entregar 340.000 viñetas para vehículos, pero solo entregó 104.000 unidades.

Mientras que para esa fecha se debía haber entregado 220.000 unidades para motocicletas y solo se dieron 5.000 unidades, cifras que, de acuerdo con Pérez, afectaron la apertura de los puestos de venta, pues no contaban con el material suficiente.

Más puntos de venta

Con la puesta en marcha de su plan de contingencia, Roberto Ewel, gerente general de Univida, sostuvo que los puestos de venta paulatinamente se incrementarán y que todo el potencial de venta, unos 2.000 agentes, saldrá a las calles y a las distintas asociaciones del transporte público para ofrecer el seguro.

Ewel precisó que en Santa Cruz se llegará a 50 puestos de comercialización fijos y que habrá unos 700 móviles que recorrerán la ciudad.



A pesar de la situación actual, Pérez indicó que en el país hasta el momento se vendieron 43.000 y que un 25% corresponde al transporte público.



En cuanto al contrato no respetado por Quipus, Pérez anunció que pedirá un resarcimiento por daños y perjuicios al proveedor por incumplir el cronograma de entrega del SOAT 2017.

"Con la empresa Quipus vamos a aplicar todas las sanciones contractuales que tenemos en el contrato y vamos a pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionó", remarcó Pérez