La Revolución Jigote promueve el 'Paso Patito'

Revolución Jigote promueve la campaña Paso Patito, por el respeto a los pasos peatonales, donde se plantea que el conductor se conmueva al ver cruzar la calle a una familia de patitos, toda vez que gran parte ya no les importa que un niño, un anciano, una embarazada intente cruzar corriendo una avenida para, para evitar ser atropellado.



José Antonio Prado dijo que el problema en la ciudad es que hay una ausencia de autoridad para hacer cumplir las normas y hacer educación ciudadana permanente, por eso esta actividad intenta promover el respeto a los cruces del peatón, para lo cual el gobierno municipal también debe hacer la señalización con el pintado correspondiente.



Con esta llamado a la acción de “Respetá el paso patito” la Revolución Jigote propone reinventar de manera lúdica y divertida el imaginario en torno a los pasos peatonales: en lugar de cebras, patitos. Remarcan que en Santa Cruz las cebras ya se extinguieron, como una forma de decir que los pasos peatonales, o “pasos de cebra”, ya no tienen significado y no cumplen su función en Santa Cruz. Los activistas proponen reinventarlos, jugando, pero educando muy en serio



La campaña va a tener tres fases este año, que incluyen artes gráficas, intervención urbana, videos breves, un conversatorio sobre cultura vial, un spot y señalización ciudadana de pasos peatonales críticos.