La NASA comienza a fotografiar a Plutón

La sonda estadounidense lanzada por la Nasa en 2006 hacia Plutón continua acercándose al planeta enano y comenzará este domingo a fotografiarlo, según la agencia espacial Nasa.



"New Horizons" (Nuevos Horizontes) está por tomar las primeras imágenes de Plutón este domingo, pero la sonda todavía está a unos 210 millones de km de Plutón. Las imágenes serán un poco distantes", dijo a la AFP Mike Buckley, de la Universidad Johns Hopkins en Laurel -suburbios de Washington-, que trabaja en cooperación con la Nasa.



"Plutón y su principal luna Caronte aparecen todavía como puntos sobre en un fondo constituido por estrellas. Esperamos el retorno de las primeras imágenes a la Tierra la semana que viene", cuando serán publicadas, agregó Buckley.



Después de viajar durante nueve años, la sonda estadounidense despertó a inicios de diciembre de su hibernación, en su preparación para la primera exploración de Plutón y de Caronte, una de sus cinco lunas.



A pesar de la poca iluminación sobre la superficie del planeta enano, al cual New Horizons estará más cerca el 14 de julio, y su luna, la sonda debe recopilar datos sobre la geología de estos dos astros y establecer su topografía.



La atmósfera que rodea a Plutón, descubierto en 1930, hace imposible orbitar a su alrededor por lo cual la sonda hará su observación a distancia.



Una vez que New Horizons cumpla su misión de observación seguirá su periplo para aproximarse a otros objetos del cinturón de Kuiper, un vasto anillo de escombros que rodea el Sistema Solar.



Con 2.300 kilómetros de diámetro, Plutón da una vuelta al Sol en 247,7 años, es más pequeño que la Luna y su masa es 500 veces más débil que la de la Tierra.



En 2006, la Unión Astronómica Internacional retiró a Plutón su estatus de planeta por su tamaño pequeño y la incluyó en la categoría de planetas enanos, con lo que nuestro Sistema Solar consta ahora formalmente de ocho planetas.