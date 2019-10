Amalia visita a Condori en la cárcel de San Pedro

"No me.quebrare", dijo Damián Condori desde la cárcel de San Pedro, donde permanece con detención preventiva dentro del proceso de investigación por el daño económico al Estado en proyectos "fantasmas" del Fondo Indígena.



La comunicadora, Amalia Pando, el asambleísta departamental por La Paz, Edwin Herrera y el analista político Iván Arias, visitaron en el penal al exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



"Soy un preso político mas y tienen que estar aquí las cabezas de toda esta trampa contra los dirigentes campesinos e indígenas", comentó Condori, según difundió Arias a la conclusión de la conversación que sostuvieron.



Mientras que Pando afirmó que "Sacaron dinero de una entidad pública para hacer campaña electoral. Les entregaron a los dirigentes para hacer campaña electoral. Damián Condori agarró el dinero -como todos los dirigentes- hizo campaña. Le entregan dinero, le roban una elección y ahora lo mandan a la cárcel", según publica ANF.



El exrepresentante campesino y ahora opositor al Gobierno de Evo Morales se encuentra en la sección conocida como "Posta". "No estoy solo y seguro estoy que mis hermanos están conmigo y por ello no me.quebrare". Su esposa e hijos lo acompañan en estos momentos", dijo.



Condori, al igual que Julia Ramos, Melva Hurtado y Remy Vera, recibió detención preventiva dentro de la investigación por la administración de recursos del Fondo Indígena. Los senadores del MAS, Jorge Choque y Felipa Merino, obtuvieron detención domiciliaria.