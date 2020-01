No vas a creer lo que se paga por una fruta en Japón

Una fresa a 436 dólares, mangos y melones a 218, o manzanas a 15 son algunos de los caprichos que pueden encontrarse en las, país donde este alimento se considera más un objeto de deseo que una fuente de nutrientes.Los, situada en la planta baja de la lujosa torre Nihonbashi Mitsui, protegen estos exclusivos productos, que no están al alcance de todos los bolsillos.y de todo el mundo para venderlas", afirma orgulloso Ushio Oshima, responsable de la división de planificación y desarrollo de Sembikiya, mientras sostiene la joya de la corona -y pieza más cara-, un pequeño "musk melon" o melón cantalupo de 27.000 yenes (unos 253 dólares)., fundada en 1834 por su ancestro, un samurái, y que pasó de vender fruta barata en Tokio a expandirse por todo el país y convertirse en la mayor proveedora de fruta de lujo de Japón.Ninguno de los treinta empleados de la tienda principal de Sembikiya pasa un minuto de brazos cruzados.Con música clásica de fondoantes añadir un colorido papel de seda-, o revisan que las ya situadas en los expositores luzcan perfectas, sin ninguna marca o golpe."Los(...) y por eso sale caro", defiende Oshima.Sembikiya, que ostenta el título de frutería más antigua de Japón, es tan solo un ejemplo que prueba la importancia de la fruta de lujo en el país del sol naciente., o 1,1 millones de yenes (10.060 dólares) por racimo se han llegado a pagar por la variedad "Ruby roman", que se cultiva únicamente en la prefectura de Ishikawa (oeste de Japón) y que se ha convertido en poco tiempo en la más cara del mundo.Esta variedad,: lo más "asequibles" pueden comprarse por unos 100.000 yenes (917 dólares).("bella princesa" en español) es similar en tamaño a una pelota de tenis, aunque sus dimensiones no son lo único que rozan lo imposible: para saborear una unidad se deben desembolsar unos exorbitantes 50.000 yenes (458 dólares).En el país asiático, dondecomestibles de donde se pueden obtener nutrientes y vitaminas, la fruta nunca ha sido considerada un "alimento esencial", explica Shigeyuki Sasaki, investigador del grupo Takasago, uno de los líderes mundiales en sabores y aromas., un artículo para regalo", escribió Sasaki en una investigación de Takasago.La, especialmente en dos momentos especiales -en verano y en final de año-, elegidos por los japoneses para expresar gratitud a la gente que los rodea.No todo es fruta de "lujo" en Japón, pero el bajo consumo diario de fruta -el Ministerio nipón de agricultura afirma que el consumo por persona en el país es la mitad del de la Unión Europea- hace que los precios, en cualquier caso, sorprendan a muchos extranjeros que visitan el país.Y es que no hace falta perderse en una de estas; basta con acercarse a cualquier supermercado para ver melones a 3.000 yenes (27 dólares) o mangos a 5.000 yenes (45 dólares).