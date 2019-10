Carlos Valverde:"Antes defenestraban mis libros, ahora no dicen nada"

El escritor y analista Carlos Valverde manifestó que el Gobierno central antes lo criticaba permanentemente cada vez que publicaba un libro por las críticas que hacía a la gestión del presidente Evo Morales, pero ahora no recibió ninguna observación.



Valverde presentó el martes su libro "Coca, Territorio, Poder y Cocaína", en la que analiza la relación que existe entre la hoja de coca con el poder y el narcotráfico en el país.



"El Gobierno no ha abierto la boca, antes cuando yo escribía un libro el Gobierno empezaba a defenestrarlo, en este no han dicho nada", expresó en una entrevista con EL DEBER.



Una publicación en extenso sobre el libro será publicado el domingo en el suplemento Séptimo Día de la edición impresa de EL DEBER.,

#Escenas Carlos Valverde presentó su libro 'Coca, territorio, poder y cocaína' editado por El País. #Bolivia — EL DEBER (@diarioeldeber) noviembre 6, 2015