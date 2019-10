Haití seduce con su turismo a los operadores de Bolivia

Haití es playa, música y merengue, es cultura, pintura, vudú y carnaval y lo más interesante, misterioso y cautivador que seduce a los turistas principalmente de Canadá, Francia, Italia y ahora a los operadores mayoristas de Bolivia que comienzan a incorporar en sus ‘paquetes’ el nuevo destino turístico.



Tierra de naturaleza caprichosa y sumida en la extrema pobreza, Haití busca reflotar su economía luego del terremoto de 2010. La región impacta por el cultivo de caña de azúcar que domina el panorama industrial con su destilería Barbancourt, bendecida por un sol radiante, playas vírgenes y aguas cristalinas.



El lugar es también idóneo para los amantes de los deportes acuáticos, como son el buceo y la pesca.

Con toda esta riqueza, los operadores bolivianos fijan sus ojos en la joya de la isla La Española, situada en las playas de arena blanca del mar Caribe en Cóte des Arcadins. Con 2 km de playa es uno de los secretos mejor guardados en el Caribe. Es más, algunas empresas ya comenzaron a ofrecer paquetes para julio y diciembre en alianza con la cadena hotelera Royal Decameron Indigo Beach, que recientemente inauguró sus instalaciones de $us 15 millones, aunque las tarifas aún no están definidas.



Anticipan paquetes

Rita Morales, gerente regional de Cuarta Dimensión regional Cochabamba; Mireya Carrión, agente de ventas de viajes Espacial La Paz; Susana Carrasco, gerente de Velma Ltda, sucursal Santa Cruz; Patricia Camacho, jefe comercial de Barry Top Services; Juan Pablo Rodo, gerente de grupos de Cuarta Dimensión Viajes Santa Cruz; Rosmery Meneses, funcionaria del departamento de ventas de Orbis Touroperator, y Daniela Bejarano, ejecutiva de ventas de Olympus Travel, destacaron el nuevo destino y anticiparon paquetes turísticos para los meses de julio y diciembre.



Los operadores que fueron invitados durante cuatro días por el hotel Royal Decameron Indigo y la aerolínea Copa Airlines recibieron una amplia explicación de los ejecutivos de ambas empresas e inmediatamente aceptaron incorporar el nuevo destino.



Rita Morales ponderó la inciativa pues hay mucha gente que ya está cansada de los mismos destinos turísticos como Punta Cana, Cancún, etc. “El hotel es único, solo falta que las tarifas de la aerolínea bajen un poco”, dijo. Prometió la promoción por twiter, Facebook, etc.+



Para Patricia Camacho, la ciudad de Puerto Príncipe y sus playas son el mejor atractivo del Caribe, aunque resta mejorar la infraestructura caminera y sobre todo los precios. Anunció que a partir de junio iniciarán una campaña agresiva en los medios de comunicación y las redes sociales para promocionar Haití. Planteó bajar las tarifas de la aerolínea.



En criterio de Bejarano, pese a que es un país muy pobre, es un destino que hay que explotarlo, pues tiene lugares hermosos. “Es un lugar que no tiene que envidiar en nada a Cancún y otros destinos”, dijo la funcionaria de Olympus, al tiempo de señalar que una tarifa por persona está entre $us 1.400 y 1.700 por cuatro noches.



Sugirió a la empresa Copa Airlines ‘flexibilizar’ los precios de los boletos para mejorar el paquete. La empresa ya promociona el plan.

Por su lado, Carrasco señaló que se explotará al máximo el destino Haití, pues tiene todos los atractivos para que la gente boliviana visite el lugar.

Para Rosmery Meneses, la oferta hotelera de Decameron será incorporada próximamente por el operador mayorista.



Alianza estratégica

EL DEBER entrevistó al director general de Royal Decameron en Haití, Fernando Gracia, quien afirmó que la compañía aprobó las tarifas más bajas de la región para Bolivia con el propósito de atraer a los turistas a este país. “Tenemos 60 hoteles a escala mundial. Somos una franquicia latinoamericana, y Bolivia es un mercado que queremos atraer por el buen momento económico que vive. Francia y Canadá son los principales países que gustan de Haití, pero ahora nos fijamos en Bolivia”, indicó Gracia.



El ejecutivo informó de que han invertido $us 15 millones.

Al respecto, el responsable de Ventas de Copa Ailines Santa Cruz, Samuel Oña, dijo que la compañía se ha fijado como objetivo abrir nuevos destinos vacacionales en la que figura Puerto Príncipe en Haití.



“Primera vez que traemos a Haití a mayoristas del negocio. Ellos tienen la musculatura suficiente para promocionar el turismo en Haití para los bolivianos. Estamos trabajando en las tarifas conjuntamente con la cadena hotelera de manera que sea accesible para el mercado boliviano”, sintetizó Oña.



Por su parte Óscar Loarte, gerente comercial de hoteles Decameron, base Bolivia, precisó que se dará el impulso necesario para hacer de este destino el mejor del Caribe. “Vamos a lanzar un plan este fin de mes para hacer lo más económica posible la estadía de los turistas bolivianos”, acotó