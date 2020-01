Jennifer Salinas retomó su relación con Shelito Vincent

En febrero, Jennifer Salinas anunció que había terminado su relación amorosa con la boxeadora estadounidense Shelito Vincent y el jueves posteó un evento importante en sus redes sociales, que anunció que estaba en una relación amorosa. La pareja es 'Shelly', su ex, con la que se iba a casar el 30 de julio de este año.

La estadounidense, que se ve más enamorada que nunca de Salinas, respondió el post de la campeona: "I love you" (te amo).

Por su parte, los seguidores de ambas las felicitaron y les desearon lo mejor porque merecen ser felices.

Para saber

La pugilista boliviana dijo en una anterior entrevista a SOCIALES que los celos de Shelito fueron el motivo para terminar su relación.

"Con Shelly me di cuenta de lo que es realmente amar a alguien y por eso estoy agradecida con la vida. Lamentablemente el amor es ciego y con el tiempo me fui dando cuenta que vivía en su mundo y traté todo para salvar nuestra relación, no se pudo, pero tampoco me arrepiento de nada de lo que vivimos", agregó en la mencionada entrevista.

Publicación de Jennifer: