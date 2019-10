Empresas quieren ganar un boliviano por garrafa

La Cámara Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que incremente de 10 centavos a 1 boliviano la comisión que reciben por la venta de cada garrafa de 10 kilos.



Néstor Zamora, presidente de las empresas operadoras, afirmó que este ajuste no afectará el precio final de la garrafa de GLP (22,50 boliviano), toda vez que los recursos para el aumento de la comisión deben provenir de las utilidades que recibe la estatal petrolera y no del bolsillo del pueblo.



“Pedimos una nueva estructura de costos porque varias empresas han cerrado en los dos últimos años. Yacimientos nos entrega cada garrafa a 18,58 bolivianos y se vende a 22,50 bolivianos, el excedente de 3,92 bolivianos se destina para costos de operación, administración, pago de salarios a trabajadores, gasolina, repuestos, entre otros, y queda una utilidad neta de unos 10 centavos”, explicó Zamora.



Respuesta de YPFB



El gerente nacional de comercialización de YPFB, Carlos Marañón, aclaró que el margen de ganancia que reciben los distribuidores por la venta de garrafa es de 50 centavos y no de 10 centavos, como aseguran. Al mismo tiempo adelantó que para fijar un nuevo margen de ganancia se debe hacer una evaluación, aunque precisó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos son las instancias encargadas de aprobar las medidas y costos.



Disposición de la ANH



El martes 19 de mayo, la ANH autorizó la venta del GLP en estaciones de servicios de YPFB, donde se venderán hasta 200 garrafas por día para la gente que no pudo comprar el energético en los camiones repartidores.