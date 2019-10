Invasión en la red ‘Directioners’, locas por Zayn

Los fans de One Direction demuestran una vez más su cariño por la banda, dejando miles de comentarios en las redes sociales debido al repentino abandono de uno de sus integrantes, Zayn Malik, de su tour por Asia One road again. Las ‘directioners’ no esperaron para lanzar mensajes y memes deseando a Malik que tenga un buen descanso para que pronto pueda volver al escenario.



El motivo del abandono sería el estrés que el cantante está padeciendo a causa de rumores que habrían surgido respecto a su vida personal. Esta no sería la primera vez que Malik deja uno de los tours de One Direction, el cantante hizo lo mismo en Europa, donde volvió a casa por problemas estomacales